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PUTİN'DEN FLAŞ SURİYE TALİMATI


PUTİN'DEN FLAŞ SURİYE TALİMATI
Tarih : 07 Ekim 2015, 15:29
Puan Ver : Putin'den Flaş Suriye Talimatı(0/10)



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD, Türkiye, Suudi Arabistan, İran ve Irak'la işbirliğini sürdürme talimatı verdiğini de ifade etti.



RUSYA IŞİD'İ HAZAR DENİZİ'NDEN VURDU



Şoygu, IŞİD hedeflerine 4 savaş gemisinden 26 roket atıldığını belirtti.



Denizden bu sabah gerçekleştirilen saldırı sırasında 11 hedefin vurulduğunu belirten Şoygu, 'Edindiğimiz bilgilere göre hedeflerin tümü imha edildi. Kamu binaları zarar görmedi' dedi.



Reuters'ın haberine göre Putin, Suriye'deki operasyonlarının sonucu hakkında bir değerlendirmede bulunmak için henüz çok erken olduğunu kaydetti.



‘30 EYLÜL'DEN BU YANA TOPLAM 112 IŞİD HEDEFİ VURULDU'



Rusya'nın Suriye'de 30 Eylül'de başlattığı hava operasyonunda toplam 112 IŞİD hedefinin vurulduğunu bildiren Şoygu, 'Saldırılarımızın yoğunluğu artıyor' ifadelerini kullandı.









Etiketler: Putin  Den  Flaş  Suriye  Talimatı    haber

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