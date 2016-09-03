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PUTİN'DEN FIRAT KALKANI YORUMU: ÇIKARLARIMIZI HAYAT GEÇİRİYORUZ


PUTİN'DEN FIRAT KALKANI YORUMU: ÇIKARLARIMIZI HAYAT GEÇİRİYORUZ
Tarih : 03 Eylül 2016, 09:03
Puan Ver : Putin'den Fırat Kalkanı Yorumu: Çıkarlarımızı Hayat Geçiriyoruz(10/10)10


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bloomberg ajansıyla yaptığı açıklamada, Suriye'deki mevcut duruma ilişkin açıklamalar yaptı. Putin, "Yavaş yavaş doğru yöne doğru bir hareketlenme yaşıyoruz. Yakın bir gelecekte bir uzlaşmaya varacağımızı ve bunu uluslararası topluma sunabileceğimizi ihtimal dışı görmüyorum. Görüşmeler zorlu ancak devam ediyor" ifadelerini kullandı.








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