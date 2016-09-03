PUTİN'DEN FIRAT KALKANI YORUMU: ÇIKARLARIMIZI HAYAT GEÇİRİYORUZ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bloomberg ajansıyla yaptığı açıklamada, Suriye'deki mevcut duruma ilişkin açıklamalar yaptı. Putin, "Yavaş yavaş doğru yöne doğru bir hareketlenme yaşıyoruz. Yakın bir gelecekte bir uzlaşmaya varacağımızı ve bunu uluslararası topluma sunabileceğimizi ihtimal dışı görmüyorum. Görüşmeler zorlu ancak devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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