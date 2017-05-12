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putin'den filistin açıklaması

PUTİN'DEN FİLİSTİN AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya, İsrail ile Filistin arasında doğrudan diyaloğun yeniden başlaması için her türlü desteği vermeye devam edecek

Tarih : 12 Mayıs 2017, 09:49
Puan Ver : Putin'den Filistin Açıklaması(9/10)10


 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ile Filistin arasında doğrudan diyaloğun yeniden başlaması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.



Putin, Soçi'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iki devlet olarak İsrail ve Filistin'in huzur içinde olmasının, bölgenin istikrarı ve güvenliği için vazgeçilemez bir koşul olduğunu belirtti.



İsrail-Filistin sorununa, sadece uluslararası hukuka dayalı siyasi bir çözüm olabileceğini vurgulayan Putin, "Bu nedenle ikili ilişkileri desteklemek ve tek taraflı adımlardan kaçınmak önem arz ediyor. Rusya, İsrail ile Filistin arasında doğrudan diyaloğun yeniden başlaması için her türlü desteği vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk








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