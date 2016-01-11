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PUTİN'DEN EKONOMİK YAPTIRIM YORUMU: AHMAKÇA VE ZARARLI


PUTİN'DEN EKONOMİK YAPTIRIM YORUMU: AHMAKÇA VE ZARARLI
Tarih : 11 Ocak 2016, 12:24
Puan Ver : Putin'den Ekonomik Yaptırım Yorumu: Ahmakça Ve Zararlı(7/10)7


Putin'in bu açıklamasının Rusya'nın Türkiye'ye uygulamaya koyduğu yaptırımları değil, Batı'nın Kırım'a yönelik politikaları yüzünden 2014 yılında başlattığı Rusya yaptırımlarını kastettiği belirtildi.



Alman Bild gazetesine konuşan Putin, Rusya'nın ekonomik yaptırımlarla dize getirilemeyeceğini ifade etti.



Putin, “Rusya halkı aklı ve kalbiyle günümüzde  yaşanan olayları çok iyi anlıyor. Zamanında Napolyon'un dediği gibi “Adalet tanrının yeryüzünde beden bulmasıdır.” Bunun için Kırım'ın Rusya'ya bağlanması adaletli karar. Bu hadiselerin üzerine batılı ülkelerin uygulamaya karar verdikleri ekonomik yaptırım kararları Ukrayna'ya yardım etmekten ziyade Rusya'nın gelişmesini frenlemeyi amaçlıyor. Bu da üzücü bir gelişme. Çünkü günün problemleri birbirimize tavır almaktan ziyade el ele vererek sorunlara çözüm bulmamızı gerektiriyor. Rusya'nın yaptırım politikalarıyla dize gelmesi mümkün olmadığı gibi bu tür uygulamaları ahmakça ve zararlı olarak değerlendirebilirim” dedi.








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