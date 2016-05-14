

Rus resmi haber ajansı Tass'ın haberine göre, Putin, askeri yetkililerle Moskova'da yaptığı toplantıda, aktif hale getirilen füze sisteminin savunmayla ilgili bir adım olmadığını, bunun ABD'nin stratejik nükleer potansiyelinin bir parçası olduğunu söyledi.







Rusya'nın, Romanya'daki füze sistemini küresel güvenliğe karşı bir tehdit olarak gördüğünü ve ülkesinin bu tehdit karşısında neler yapabileceğini düşünmek zorunda bırakıldığını belirten Putin, ülkesinin stratejik dengenin sağlanması için ne gerekiyorsa yapacağını ifade etti.







Ayrıca Putin, ABD'ye füze kalkanı konusunda daha önce iş birliği teklif ettiklerini ama olumlu yanıt almadıklarını kaydetti.







ABD, Romanya'daki füze savunma kalkanını, ülkenin güneyinde Deveselu bölgesinde düzenlenen törenle aktif hale getirmişti. Törene, ABD ve NATO'nun üst düzey yetkilileri katılmıştı.







ABD, füze savunma sistemi "Aegis"in, öncelikle Ortadoğu'dan fırlatılabilecek kısa ve orta menzilli füzelere karşı NATO'yu koruma amacı taşıdığını açıklamıştı.







