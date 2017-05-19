WannaCry krizi sürerken bu virüsün neden yayıldığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Putin, bu virüsün yayılmasına Amerika'nın neden olduğunu düşünüyor.



WannaCry krizi sürerken bu virüsün neden yayıldığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Putin, bu virüsün yayılmasına Amerika'nın neden olduğunu düşünüyor.



Bildiğiniz gibi son günlerde tüm dünyada WannaCry krizi yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından insanların ve şirketlerin bilgisayarına giren WannaCry virüsü, tüm önemli dosyaları şifreleyip, insanlardan fidye istiyor. Bu fidyenin yatırılması halinde dosyaların açılacağı söyleniyor.



Başta Microsoft olmak üzere birçok şirket bu sorunu çözmek için uğraşırken, bir yandan da bu güvenlik açığının arkasındaki sebepler tartışılıyor. Rusya Başkanı Vladimir Putin, yaşanan bu fidye yazılım krizi yüzünden Amerika'yı suçladı. Putin göre bu virüsün yayılmasının başlıca suçlusu Amerikan istihbarat örgütleri. Bu virüsün Amerikan istihbarat örgütlerinin kullandığı güvenlik açıkları yüzünden yayıldığını söyleyen Rusya Başkanı, bunu Microsoft bile söylerken bazılarının Rusya'yı suçlamasının anlamsız olduğunu ifade etti.



ASUS ZenFone Zoom S Artık Türkiye'de