PUTİN VE TRUMP MAYIS AYINDA GÖRÜŞMEYECEK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilecek ilk görüşmenin Mayıs ayında yapılacağı ve hazırlıkların başladığı haberlerini yalanladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilecek ilk görüşmenin Mayıs ayında yapılacağı ve hazırlıkların başladığı haberlerini yalanladı.
Peskov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Mayıs ayında görüşmenin planlandığı ve hazırlıkların yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
Rus gazetesi Konersant daha önce verdiği haberde iki ülke lideri ilk görüşmesini Avrupa'nın herhangi bir şehrinde mayıs ayı sonunda gerçekleşebileceği iddiasında bulunmuştu.
kaynak:sabah
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