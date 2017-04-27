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putin ve trump mayıs ayında görüşmeyecek

PUTİN VE TRUMP MAYIS AYINDA GÖRÜŞMEYECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilecek ilk görüşmenin Mayıs ayında yapılacağı ve hazırlıkların başladığı haberlerini yalanladı.

Tarih : 27 Nisan 2017, 11:19
Puan Ver : Putin Ve Trump Mayıs Ayında Görüşmeyecek(6/10)7


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilecek ilk görüşmenin Mayıs ayında yapılacağı ve hazırlıkların başladığı haberlerini yalanladı.



Peskov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Mayıs ayında görüşmenin planlandığı ve hazırlıkların yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Rus gazetesi Konersant daha önce verdiği haberde iki ülke lideri ilk görüşmesini Avrupa'nın herhangi bir şehrinde mayıs ayı sonunda gerçekleşebileceği iddiasında bulunmuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Putin  Ve  Trump  Mayıs  Ayında  Görüşmeyecek    haber

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