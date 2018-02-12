PUTİN VE TRUMP, İSRAİL- FİLİSTİN KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNÜ GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump ile telefon konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, " Filistin ve İsrail krizinin çözümünü konuştuk" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu akşam ABD Başkanı Donald Trump ile telefon konuşması yaptı.
PUTİN VE TRUMP TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI
Putin, Filistin Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova'daki görüşmesinin başında yaptığı açıklamada, "Biraz önce ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim ve Filistin ile İsrail krizinin çözümünü konuştuk" dedi.
Putin, Trump'ın Filistin liderine en iyi dileklerini sunduğunu belirtti.
Kaynak: haberinburada
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