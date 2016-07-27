

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump arasında bir bağlantı olup olmadığı Amerikan medyasının en çok sorduğu soruların başında geliyor. Demokratik Ulusal Komite'nin hacklenmesi ve bu hackin ardında 'Rus istihbaratının olduğu' iddiası bu soruyu yeniden gündeme getirdi.







Konuya ilişkin birçok uzman emlak zengini Donald Trump'ın destekçilerinden birinin Vladimir Putin olduğunu şüphesini taşıyor. Bu durum da doğal olarak 'Moskova Amerikan seçimlerine müdahil mi oluyor?' sorularına yol açıyor.







Geçen Cuma WikiLeaks Demokratik Ulusal Konseyi'ne (DUK) ait 20 bin e-mail'i yayınladı. Maillerdeki tarihler komitenin bir ay önce hacklendiğini gösteriyordu. WikiLeaks'in bilgileri sızdırmasından sonra iki Rus istihbarat kurumunun hack'in arkasında olduğu iddiaları ortaya atıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu soru kendisine yöneltildiğinde şiddetle karşı çıkarak Rusya'nın hackle ilgili olduğu iddialarını reddetti.







Rusya tarafından gelen bu yalanlamaya rağmen kamuoyunun şüpheleri giderilmiş değil. Uzmanlar Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir ilişki olduğu konusunda beş farklı argüman sunuyorlar.