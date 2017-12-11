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Putin ve Sisi, Nükleer Santral Anlaşması Konusunda Uzlaştı

PUTİN VE SİSİ, NÜKLEER SANTRAL ANLAŞMASI KONUSUNDA UZLAŞTI

Türkiye ziyareti öncesi Orta Doğu'da temaslarını sürdüren Rusya Devlet Başkanı Putin ve Mısırlı mevkidaşı Sisi, Mısır'da hayatı geçirilmesi planlanan nükleer santral konusunda uzlaştı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 22:30
Puan Ver : Putin Ve Sisi, Nükleer Santral Anlaşması Konusunda Uzlaştı(10/10)6

Türkiye ziyareti öncesi Ortadoğu'da temaslarını sürdüren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısırlı mevkidaşı Sisi, Mısır'da hayatı geçirilmesi planlanan nükleer santral konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

MASADA NÜKLEER ANLAŞMA VAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yapacağı Kahire ziyareti sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile, bu ülkede bir nükleer enerji santralı kurulması ve nükleer yakıt sağlanmasına ilişkin bir anlaşmayı imzalayacak. Bu bilgi Rusya hükümetinin verdiği bir belgede yer alıyor.

SİSİ KARŞILADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi bir ziyaret için Mısır'a geldiği belirtildi.

Kahire Havaalanı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Putin'i havaalanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından ziyaret ile ilgili daha önce yapılan yazılı açıklamada, Sisi ve Putin'in ikili ilişkiler, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ve enerji konularını görüşecekleri belirtilmiş ancak ziyaretin saatiyle ilgili detaylı bilgi verilmemişti.

SİSİ SONRASI İKİNCİ KEZ MISIR'DA

Sisi yönetimi döneminde ikinci kez Mısır'ı ziyaret eden Putin, ilk ziyaretini şubat 2015'te gerçekleştirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Mısır ziyaretinin ardından Türkiye'ye gitmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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