

Niinistö yaptığı açıklamalarda, "Ülkemizin küçük olmasına bakmaksızın batı ve doğu arasında ilişkilerin sağlanmasında önemli rol oynuyoruz. Geçen sefer sırasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelme fırsatı elde ettim ve ikisinin de birbirlerine mesajları vardı" ifadelerini kullandı.







Cumhurbaşkanı Niinistö, Erdoğan ve Putin ile görüşmelerinin nerede gerçekleştirdiğini belirtmedi. En son iki lider 30 Kasım'da düzenlenen Paris İklim Zirvesi'ne katılmışlardı.







Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre Niinistö, Avrupa Birliği'nin de barışın sağlanmasındaki rolünün altını çizerek, AB'nin uluslararası ilişkilerdeki rolünün artmasını ümit ettiğini belirtti.