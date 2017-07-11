PUTİN VE BAHÇELİ ARASINDA İLGİNÇ BENZERLİK: KLASİK ARABA TUTKUSU
Rusya Devlet Başkanı Putin ve MHP lideri Bahçeli'nin klasik araçlara olan tutkusundaki benzerlik dikkat çekti. İki lider klasik otomobillerle sık sık poz vermekten geri durmuyor.
Rusya'nın Yekaterinburg kentinde açılan Uluslararası Sanayi Fuarı Innoprom 2017'nin pavyonlarını ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Saint Petersburg Belediyesi'nde çalıştığı yıllarda Nissan arabasını birkaç yıl boyunca kullandığını anlattı.
BAHÇELİ KLASİK OTOMOBİLLERİYLE POZ VERİYOR
Sputnik, Rusya liderinin farklı dönemlerde kullandığı araçlardan oluşan bir seçki hazırladı. Sputnik'in çalışması akıllara MHP lideri Bahçeli'nin klasik araba tutkusunu getirdi. Klasik otomobillere olan tutkusunu sık sık gösteren Bahçeli, medya önünde klasik otomobilleriyle poz vermekten de geri durmuyor.
PUTİN DE BAHÇELİ'YLE AYNI TUTKUYA SAHİP
Rusya Devlet Başkanı Putin'de tıpkı Bahçeli gibi farklı dönemlerde kullandığı otomobillerle medya önünde sık sık poz veriyor ve medyayla paylaşılan fotoğraflarla klasik araç tutukusunu göz önüne çıkarmaktan geri durmuyor.
İşte Bahçeli ve Putin'in klasik otomobillerle verdiği pozlar:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 15 Temmuz Şehidinin Annesi: Kılıçdaroğlu Vatan Haini Gibi Davranmayı Bıraksın Artık
- Borsa İstanbul 102 Bin Seviyesini Aştı
- Yüzme Bilmeyen Gencin Cesareti Hayat Kurtardı! O Günden Beri Kardeşler
- Ziyaretçi Akınına Uğrayan Taş Hikayesi Tüyler Ürpertiyor
- Tarihi Kazıda Şaşırtan Görüntü Kara Yılanların “Aşk Dansı“
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İspanyol Havayolu Şirketi Yaptıkları Skandala Son Verdi
- Bbc Canlı Yayınında Feci Kaza! Otobüsün Altında Kalan Adam Böyle Görüntülendi
- Alman Medyasında Ezber Bozan Belgesel: Gülen Cemaati Devleti Ele Geçirmeye Çalıştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'srebrenitsa Katliamı' Mesajı
- Fotoğraflarla Deaş Sonrası Musul: Bir Yanda Sevinç, Bir Yanda Yıkım
Bu Haberle İlgili Yorumlar