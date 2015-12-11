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putin uçak krizinin faturasını öğrencilere kesiyor

PUTİN UÇAK KRİZİNİN FATURASINI ÖĞRENCİLERE KESİYOR

Rusya'daki Türk öğrenciler, zorla dilekçe imzalatılarak “eğitimlerini yarım bırakıp ülkeden ayrılmaya” zorlanıyor. Rus profesörler de Türk öğrencilerin derslerine girmiyor

Tarih : 11 Aralık 2015, 09:27
Puan Ver : Putin Uçak Krizinin Faturasını Öğrencilere Kesiyor(10/10)8


Türkiye hava sahasını ihlal eden Rus jetinin Türk F-16'larınca düşürülmesinin ardından Ankara- Moskova hattında yaşanan gerginlik, Rusya'da öğrenim gören Türk öğrencilere kadar uzandı. Milli eğitim Bakanlığı'na (MEB), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ve üniversitelere, Rusya'daki Türk öğrencilerin ve öğretim elemanlarının karşı karşıya kaldığı baskılarla ilgili şikâyet mektupları yağmaya başladı. Mektuplarda, Rusya'daki bin 30 Türk öğrencinin, eğitim almakta zorlandığı ifade edildi.



‘EĞİTİMİ BİTİRİN' BASKISI



Habertürk'ün haberine göre; Daha önce Türk öğrencilerin kaldığı yurtlara, gece köpeklerle baskın düzenleyerek pasaport kontrolleri yapan Rus polisi, bazı öğrencileri gözaltına almıştı. Son olarak Rusya Voronej İleri Teknoloji Enstitüsü yönetiminin, Türk öğrencilere “Rusya'dan ayrılın” uyarısında bulunduğu belirtildi. Bazı Rus profesörlerin Türk öğrencilerin bulunduğu sınıflara derse girmediği, derse giren öğretim üyelerinin ise “Türk öğrencilerin dersten geçemeyeceklerini” söyledikleri öne sürüldü. Türk öğrencilere, Rusya'nın farklı şehirlerindeki üniversitelerde, “Kendi isteğimle üniversiteyi bırakmak istiyorum” ifadelerinin yer aldığı dilekçelerin zorla imzalatılmaya çalışıldığı da iddia ediliyor. Üniversiteyle anlaşma olmasına ve üniversite parasının ödenmesine rağmen, Türk öğrencilerin vizelerinin uzatılmayacağının belirtildiği de dile getiriliyor.








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