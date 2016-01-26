

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin, Rusya Halk Cephesi 1. Bölgelerarası Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.







Sputnik'in haberine göre Putin, "Türk yönetimi, uçağımızı düşürdü ve büyük bir hata yaptı. Dahası, korudukları kişiler de karadan pilotumuza ateş açtı. Bu askeri suç karşısında verdiğimiz yanıt, ihtiyatlı olmaktan da öteydi" dedi.







Rus lider, Türkiye'ye yönelik önlemlerin inşaat alanında yürürlükte olan anlaşmaları etkilemeyeceğini belirterek, Türkiye'ye inşaat sektöründe getirilen yaptırımların ardından Rusya'da 87 bin kişilik istihdam kontenjanının açılacağını kaydetti.







Putin, şöyle konuştu: "Şu anda 300 Türk şirketinin Rusya'da sözleşmeleri bulunuyor. Bunların toplam tutarı yaklaşık 50 milyar dolar. Mevcut sözleşmeleri feshetmeme kararı aldık. Çünkü bu sadece Türk iktidarının eylemine verilmiş bir yanıt olmayacak, biz de bundan zarar görebiliriz. Ancak bundan sonra Türk şirketleriyle yeni anlaşma imzalamayacağız."