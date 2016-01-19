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PUTİN TÜRK MALLARINI SATANLARIN İSPİYON EDİLMESİ İÇİN “İHBAR HATTI” KURDU


PUTİN TÜRK MALLARINI SATANLARIN İSPİYON EDİLMESİ İÇİN “İHBAR HATTI” KURDU
Tarih : 19 Ocak 2016, 12:08
Puan Ver : Putin Türk Mallarını Satanların İspiyon Edilmesi İçin “İhbar Hattı” Kurdu(8/10)15


Moskovalılar, kurulan bu hat üzerinden marketlerde veya pazarlarda yasalara aykırı şekilde satılan Türk mallarına ilişkin şikayetlerini doğrudan iletebilecek.



İhbar hattı, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketicileri Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından daha çok çok satışı yasak olan Türk ürünlerinin bildirilmesi için kuruldu. Hattın, ithalatı yasak olan Türk malı ürünler için kullanılacağını açıklayan Rospotrebnadzor, vatandaşlardan yasaklı olan ürünleri 8-495-785-37-41 numaralı telefona ihbar etmelerini istedi.



Şikayetler hafta için ilk 4 çalışma gününde Moskova saatiyle 09:00 - 18:00 saatleri arasında çalışacak. Cuma günleri ise 09:00 - 16:45 arası açık olacak.



Ruslar ayrıca ihbarlarını bizzat kurumun iletişim bürolarına gelerek iletebilecek. Bir diğer ihbar kanalı ise e-posta yoluyla olacak. Şikayetler uprav@77.rospotrebnadzor.ru posta adresine yapılabilecek.










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