

Putin, "Karadeniz'in dibinden geçecek doğalgaz boru hatları konusunda Türkiye ile siyasi kaynaklı zorluklar yaşıyoruz" dedi. Rus lider, nihai kararı vermek için Avrupa Komisyonu'nun pozisyonunu öğrenmeleri gerektiğini söyledi.







"İsrail ile Türkiye'nin görüşmelerine olumlu bakıyoruz" RIA Novosti'nin haberine göre Putin, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi adına yürütülen görüşmelere de destek verdiğini söyledi.







Moskova'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptıkları görüşmeden sonra basın toplantısında konuşan Putin, müzakerelerin bölgedeki tansiyonun düşmesini sağlayacağını belirtti.