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putin: türk akımı'ndan vazgeçmedik

PUTİN: TÜRK AKIMI'NDAN VAZGEÇMEDİK

Putin, "Karadeniz'in dibinden geçecek doğalgaz boru hatları konusunda Türkiye ile siyasi kaynaklı zorluklar yaşıyoruz" dedi.

Tarih : 08 Haziran 2016, 12:19
Puan Ver : Putin: Türk Akımı'ndan Vazgeçmedik(8/10)8


Putin, "Karadeniz'in dibinden geçecek doğalgaz boru hatları konusunda Türkiye ile siyasi kaynaklı zorluklar yaşıyoruz" dedi. Rus lider, nihai kararı vermek için Avrupa Komisyonu'nun pozisyonunu öğrenmeleri gerektiğini söyledi.



"İsrail ile Türkiye'nin görüşmelerine olumlu bakıyoruz" RIA Novosti'nin haberine göre Putin, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi adına yürütülen görüşmelere de destek verdiğini söyledi.



Moskova'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptıkları görüşmeden sonra basın toplantısında konuşan Putin, müzakerelerin bölgedeki tansiyonun düşmesini sağlayacağını belirtti.








Etiketler: Putin  Türk  Akımı  Ndan  Vazgeçmedik    haber

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