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Putin tatile çıktı, sosyal medya coştu: Formdayım mesajı veriyor

PUTİN TATİLE ÇIKTI, SOSYAL MEDYA COŞTU: FORMDAYIM MESAJI VERİYOR

Güney Sibirya'da balık avlayan ve nehirde rafting yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğraflarına, ''64 yaşına rağmen formdayım mesajı veriyor'' yorumları yapıldı.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 13:30
Puan Ver : Putin Tatile Çıktı, Sosyal Medya Coştu: Formdayım Mesajı Veriyor(7/10)3

Yaptığı ekstrem sporlarla tanınan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Sibirya'da olta ve zıpkınla balık avladı. Nehirde rafting yapıp dağlarda ATV ile gezen Putin'in fotoğraflarına, "64 yaşına rağmen formdayım mesajı veriyor" yorumları yapıldı.

DİNAMİK BİR İMAJ ÇİZDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Sibirya'da yaptığı iki günlük kısa tatilden "64 yaşıma rağmen hâlâ formdayım mesajı veren fotoğraflar yolladı. Bazı kişiler ise Putin'in 2018'deki başkanlık seçimlerinden önce 'dinamik' bir görüntü vermek isteyerek seçim kampanyasının bir parçası olarak fotoğrafları paylaştığını savundu.

YERLİ VE YABANCI MEDYANIN MANŞETİNDE

Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun memleketi Tuva cumhuriyetinde su sıcaklığı 17 dereceyi geçmeyen gölde dalan, zıpkınla vuramadığı turna balıklarını daha sonra olta ile yakalayan Rus lider, üstsüz fotoğrafları ile de yerli ve yabancı medyanın manşetlerine oturdu.

NEHİRDE RAFTİNG YAPTI

Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in Güney Sibirya'da küçük bir tatil yaptığını ve bu sırada dağlarda ATV turu, nehirde de rafting yaptığını söyledi.

Bazı yorumlarda, 2018 devlet başkanlşığı seçimi için adaylığını açıklamadan önce Putin'in halka "sağlıklı ve fit olduğu" mesajını yollamak için PR çalışmasına yaptığının altı çizildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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