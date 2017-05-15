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Putin: Suriyeli Kürtlere Silah Vermeyeceğiz

putin: suriyeli kürtlere silah vermeyeceğiz

PUTİN: SURİYELİ KÜRTLERE SİLAH VERMEYECEĞİZ

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya Suriye'deki Kürtlere silah temin etmeyi gerekli görmüyor. Suriyeli Kürtlerle temas halindeyiz ama Türkiye endişe etmesin" dedi.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 16:33
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'de yaptığı konuşmada Rusya'nın Suriyeli Kürtlere silah desteği verme ihtiyacı duymadığını söyledi.  Putin, "Onlara (YPG) silah  göndermiyoruz. Onlar da buna özellikle gereksinim duymuyor. Zira silah temin  edecek başka kaynakları var" dedi. Putin, Kürt grupların  Suriye'nin önemli etkenlerinden olduğunu  savunarak, "En azından çatışmaları önlemek için onlarla çalışma düzeyinde teması  sürdürme hakkımızın olduğunu düşünüyoruz. Burada Ankara'nın endişelenmesini  gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.



 SURİYE'DE ÇATIŞMASIZLIK BÖLGELERİ



Putin, Astana muhtırası çerçevesinde Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri  oluşturulmasını, ateşkesin korunmasını sağlayacak önemli bir adım olarak  nitelendirerek, "Şu an için önemli olan ateşkes rejiminin muhafaza edilmesi ve bu  temelde siyasi uzlaşı şartlarının oluşturulması. Eğer sahadaki durum bu senaryoya  göre gelişirse hedeflerimize ulaştığımız söylenebilir." değerlendirmesinde  bulundu. Suriye'de ateşkes olmadan siyasi çözümden bahsedilemeyeceğine vurgu  yapan Putin, "Bunun nasıl yapılacağını, sınırlar ve kontrol konusunu, yani kimin,  nerede, neyi ve nasıl kontrol edeceğini Ankara'da askeri düzeydeki toplantıda  Suriye tarafıyla da müzakere ederek görüşeceğiz" şeklinde konuştu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Putin  Suriyeli  Kürtlere  Silah  Vermeyeceğiz    haber

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