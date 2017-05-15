PUTİN: SURİYELİ KÜRTLERE SİLAH VERMEYECEĞİZ
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya Suriye'deki Kürtlere silah temin etmeyi gerekli görmüyor. Suriyeli Kürtlerle temas halindeyiz ama Türkiye endişe etmesin" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'de yaptığı konuşmada Rusya'nın Suriyeli Kürtlere silah desteği verme ihtiyacı duymadığını söyledi. Putin, "Onlara (YPG) silah göndermiyoruz. Onlar da buna özellikle gereksinim duymuyor. Zira silah temin edecek başka kaynakları var" dedi. Putin, Kürt grupların Suriye'nin önemli etkenlerinden olduğunu savunarak, "En azından çatışmaları önlemek için onlarla çalışma düzeyinde teması sürdürme hakkımızın olduğunu düşünüyoruz. Burada Ankara'nın endişelenmesini gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.
SURİYE'DE ÇATIŞMASIZLIK BÖLGELERİ
Putin, Astana muhtırası çerçevesinde Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasını, ateşkesin korunmasını sağlayacak önemli bir adım olarak nitelendirerek, "Şu an için önemli olan ateşkes rejiminin muhafaza edilmesi ve bu temelde siyasi uzlaşı şartlarının oluşturulması. Eğer sahadaki durum bu senaryoya göre gelişirse hedeflerimize ulaştığımız söylenebilir." değerlendirmesinde bulundu. Suriye'de ateşkes olmadan siyasi çözümden bahsedilemeyeceğine vurgu yapan Putin, "Bunun nasıl yapılacağını, sınırlar ve kontrol konusunu, yani kimin, nerede, neyi ve nasıl kontrol edeceğini Ankara'da askeri düzeydeki toplantıda Suriye tarafıyla da müzakere ederek görüşeceğiz" şeklinde konuştu.
kaynak:milliyet
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