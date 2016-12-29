Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de ateşkese varıldığını ve askeri güçlerinin bir kısmının bölgeden çekileceğini açıkladı. Putin, Türkiye ve Rusya'nın garantör ülke olacağını da açıkladı.



Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de ateşkese varıldığını ve askeri güçlerinin bir kısmının bölgeden çekileceğini açıkladı. Putin, Türkiye ve Rusya'nın garantör ülke olacağını da açıkladı.







Reuters'ın haberine göre; Rusya Savunma Bakanı da "Rusya, ordusunun bir kısmını Suriye'den çekebilir" açıklamasını yaptı.



Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Putin, ateşkes barış görüşmeleri için mutabakata varıldığını bildirdi.







kaynak:yenişafak