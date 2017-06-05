PUTİN SONUNDA PATLADI! 'HERKES AKLINI MI KAÇIRDI?'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile bir ilgisinin bulunmadığını belirterek, "Bir zamanlar Moskova'ya gelirdi ama kendisiyle asla buluşmadım." dedi.
Çok sayıda ABD'li üst düzey ismin Rusya'yı ziyaret ettiğini dile getiren Putin, “Bildiğim kadarıyla şu anda yüzlerce şirketin Amerikalı temsilcileri Rusya'ya geliyor. Bu kişilerin hepsinden bilgi topladığımızı mı zannediyorsunuz? Herkes aklını mı kaçırdı?” şeklinde konuştu.
Bu tür iddiaların “hasta insanlar" tarafından ortaya atıldığını ifade eden Putin, 2016 ABD Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını söyledi.
kaynak:milliyet
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