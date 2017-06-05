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putin sonunda patladı! 'herkes aklını mı kaçırdı?'

PUTİN SONUNDA PATLADI! 'HERKES AKLINI MI KAÇIRDI?'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile bir ilgisinin bulunmadığını belirterek, "Bir zamanlar Moskova'ya gelirdi ama kendisiyle asla buluşmadım." dedi.

Tarih : 05 Haziran 2017, 08:49
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Çok sayıda ABD'li üst düzey ismin Rusya'yı ziyaret ettiğini dile  getiren Putin, “Bildiğim kadarıyla şu anda yüzlerce şirketin Amerikalı  temsilcileri Rusya'ya geliyor. Bu kişilerin hepsinden bilgi topladığımızı mı  zannediyorsunuz? Herkes aklını mı kaçırdı?” şeklinde konuştu.



Bu tür iddiaların “hasta insanlar" tarafından ortaya atıldığını ifade  eden Putin, 2016 ABD   Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki  iddiaların da gerçeği yansıtmadığını söyledi.



 



kaynak:milliyet








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