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putin: sınırdışı etmeyeceğiz

PUTİN: SINIRDIŞI ETMEYECEĞİZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yaptırımlarına karşı Rusya'nın kimseyi sınır dışı etmeyeceğini açıkladı.

Tarih : 30 Aralık 2016, 15:42
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yaptırımlarına karşı Rusya'nın kimseyi sınır dışı etmeyeceğini açıkladı.



Putin şu ifadeleri kullandı:



"Moskova, ABD'de yapılan bu işleme karşı cevap hakkı için, Trump dönemini bekleyecek"



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etmişti.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Putin  Sınırdışı  Etmeyeceğiz    haber

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