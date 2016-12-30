PUTİN: SINIRDIŞI ETMEYECEĞİZ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yaptırımlarına karşı Rusya'nın kimseyi sınır dışı etmeyeceğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yaptırımlarına karşı Rusya'nın kimseyi sınır dışı etmeyeceğini açıkladı.
Putin şu ifadeleri kullandı:
"Moskova, ABD'de yapılan bu işleme karşı cevap hakkı için, Trump dönemini bekleyecek"
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etmişti.
kaynak:yenişafak
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