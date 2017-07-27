PUTİN, RUSYA VE ERMENİSTAN'IN ORTAK ORDU KURMASINI ONAYLADI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'la ortak ordu grubunun oluşturulmasını öngören anlaşmayı imzaladı.
ANLAŞMA 2016'DA İMZALANDI
Kremlin'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ve Ermenistan Cumhuriyeti arasında, 30 Kasım 2016 tarihinde Moskova'da imzalanan ortak ordu grubunun kurulmasına dair anlaşma onaylandı" ifadelerine yer verildi.
"TEK KOMUTA MERKEZİ VE TEK PLAN"
Daha önce anlaşma Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.
Kafkasya bölgesinde tarafların askeri güvenliğini sağlama amacını taşıyan anlaşmada, ortak ordu grubunun temel görevinin, Rusya veya Ermenistan'a silahlı saldırıyı 'tek komuta, tek fikir ve tek plana göre' püskürtmek olduğu belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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