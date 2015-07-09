Rus Devlet Başkanı Putin, Rusya merkezli yeni bir güç odağı oluşturmak istiyor. Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri ile Rusya'da yapılan görüşmede yeni bir dünya düzeninden bahsetti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısa adı 'Brics' olan Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleriyle Ufa'da düzenlenen zirve öncesi, bu ülkelerle daha sıkı işbirliği üzerinde anlaştı. Kreml sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Hindistan'la serbest ticaret bölgesi oluşturmak, Güney Afrika'da da nükleer santraller kurmak istediğini bildirdi. Toplantı Moskova'nın güneydoğusunda yaklaşık 1300 km mesafedeki Ufa şehrinde yapılıyor.







Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'le yaptığı görüşmede dünyadaki ekonomik ve politik zorlukları bildiğini, ancak ortak gayret gösterilmesi halinde tüm problemlerin aşılabileceğini söyledi.