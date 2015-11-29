PUTİN OKLARI ABD'YE ÇEVİRDİ
Rus SU-24 uçağının yer, zaman ve irtifa bilgilerinin ABD ile önceden paylaşıldığını belirten Putin, ‘Bu bilgiler Türkiye'ye iletilmedi mi?' sorusunu gündeme getirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, Türk-Rus gerginliğini ciddi şekilde tırmandıran uçak krizinin perde arkasını aralayacak kritik bir açıklama geldi. Suriye'nin kuzeyinde operasyon yürütürken düşürülen Rus SU-24 uçağının yer, zaman ve irtifa bilgilerinin ABD ile önceden paylaşıldığını belirten Putin, “Öyleyse soruyorum, biz bu bilgileri neden ABD ile paylaştık? Ya ABD kendi müttefiklerinin ne yaptığını denetleyemiyor ya da sonucunu düşünmeden bu bilgileri bir kenara atıyor” ifadesini kullandı. Putin, “Bu bilgiler Türkiye'ye iletilmedi mi?” sorusunu gündeme getirdi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar