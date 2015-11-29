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putin okları abd'ye çevirdi

PUTİN OKLARI ABD'YE ÇEVİRDİ

Rus SU-24 uçağının yer, zaman ve irtifa bilgilerinin ABD ile önceden paylaşıldığını belirten Putin, ‘Bu bilgiler Türkiye'ye iletilmedi mi?' sorusunu gündeme getirdi

Tarih : 29 Kasım 2015, 13:48
Puan Ver : Putin Okları Abd'ye Çevirdi(9/10)8


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, Türk-Rus gerginliğini ciddi şekilde tırmandıran uçak krizinin perde arkasını aralayacak kritik bir açıklama geldi. Suriye'nin kuzeyinde operasyon yürütürken düşürülen Rus SU-24 uçağının yer, zaman ve irtifa bilgilerinin ABD ile önceden paylaşıldığını belirten Putin, “Öyleyse soruyorum, biz bu bilgileri neden ABD ile paylaştık? Ya ABD kendi müttefiklerinin ne yaptığını denetleyemiyor ya da sonucunu düşünmeden bu bilgileri bir kenara atıyor” ifadesini kullandı. Putin, “Bu bilgiler Türkiye'ye iletilmedi mi?” sorusunu gündeme getirdi.








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