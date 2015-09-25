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putin-obama zirvesinde suriye ve ukrayna pazarlığı

PUTİN-OBAMA ZİRVESİNDE SURİYE VE UKRAYNA PAZARLIĞI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM Genel Kurul toplantısı için 28 Eylül'de gideceği New York'ta ABD Başkanı Barack Obama ile uzun aradan sonra ilk kez bir araya gelecek.

Tarih : 25 Eylül 2015, 13:32
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM Genel Kurul toplantısı için 28 Eylül'de gideceği New York'ta ABD Başkanı Barack Obama ile uzun aradan sonra ilk kez bir araya gelecek. Moskova ve Washington'dan yapılan açıklamalarda zirve teyit edilirken, gündemin Suriye ve Ukrayna olacağı belirtiliyor








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