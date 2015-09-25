Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM Genel Kurul toplantısı için 28 Eylül'de gideceği New York'ta ABD Başkanı Barack Obama ile uzun aradan sonra ilk kez bir araya gelecek.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM Genel Kurul toplantısı için 28 Eylül'de gideceği New York'ta ABD Başkanı Barack Obama ile uzun aradan sonra ilk kez bir araya gelecek. Moskova ve Washington'dan yapılan açıklamalarda zirve teyit edilirken, gündemin Suriye ve Ukrayna olacağı belirtiliyor