

‘Putin Röportajları' (The Putin Interviews) için ABD'li yönetmen Oliver Stone'a konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisiyle özdeşleşen sportmen kimliğiyle ilgili şaşırtan itiraflarda bulundu.







Putin Röportajları'nın ikinci bölümü için yayınlanan fragmanda yer alan bölüme göre, Putin buz hokeyine 60 yaşında başladığını söyledi ve ekledi: “Başta hiç kayamıyordum.”







Nadiren at bindiğini de belirten Putin “Ne yazık ki attan düşmüşlüğüm var. Kafasının üzerinden uçtum” dedi.







Showtime kanalında dört bölüm halinde yayınlanancak Putin Röportajları'nın ikinci bölümü yarın izleyiciyle buluşacak.







kaynak:sözcü