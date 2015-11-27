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Putin: Ne yapalım bu Türklerin seçimi

PUTİN: NE YAPALIM BU TÜRKLERİN SEÇİMİ

Putin, Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili, Türkiye'nin özür dilemeyeceğini bildirdiğini hatırlatarak "Ne yapalım bu Türkiye'nin seçimi' dedi.

Tarih : 27 Kasım 2015, 10:07
Puan Ver : Putin: Ne Yapalım Bu Türklerin Seçimi(6/10)7


Putin, Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili, Türkiye'nin özür dilemeyeceğini bildirdiğini hatırlatarak "Ne yapalım bu Türkiye'nin seçimi' dedi.



Putin, uçakları düşürülene kadar Suriye'de hava savunma sistemleri olmadığını dile getirerek, "Müttefiğimiz saydığımız taraftan böyle bir darbe alacağımız aklımızın ucundan bile geçmedi. Türkiye'yi dost bir ülke olarak gördük ve böyle bir hamle beklemedik. Bu nedenle bu saldırıyı ihanet olarak görüyoruz" dedi.








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