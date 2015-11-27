PUTİN: NE YAPALIM BU TÜRKLERİN SEÇİMİ
Putin, Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili, Türkiye'nin özür dilemeyeceğini bildirdiğini hatırlatarak "Ne yapalım bu Türkiye'nin seçimi' dedi.
Putin, Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili, Türkiye'nin özür dilemeyeceğini bildirdiğini hatırlatarak "Ne yapalım bu Türkiye'nin seçimi' dedi.
Putin, uçakları düşürülene kadar Suriye'de hava savunma sistemleri olmadığını dile getirerek, "Müttefiğimiz saydığımız taraftan böyle bir darbe alacağımız aklımızın ucundan bile geçmedi. Türkiye'yi dost bir ülke olarak gördük ve böyle bir hamle beklemedik. Bu nedenle bu saldırıyı ihanet olarak görüyoruz" dedi.
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