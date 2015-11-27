

Putin, Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili, Türkiye'nin özür dilemeyeceğini bildirdiğini hatırlatarak "Ne yapalım bu Türkiye'nin seçimi' dedi.







Putin, uçakları düşürülene kadar Suriye'de hava savunma sistemleri olmadığını dile getirerek, "Müttefiğimiz saydığımız taraftan böyle bir darbe alacağımız aklımızın ucundan bile geçmedi. Türkiye'yi dost bir ülke olarak gördük ve böyle bir hamle beklemedik. Bu nedenle bu saldırıyı ihanet olarak görüyoruz" dedi.