

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın en eski ve en güney kenti Derbent'in 2 bininci kuruluş yıldönümü nedeniyle Moskova'da açılan sergide Dağıstan bilim, kültür, din ve sivil toplum temsilcileriyle buluştu. Sputnik'in haberine göre Putin, "Genel olarak Rusya halkını, özellikle de Dağıstan'ı korkutmayı kimse hiçbir zaman başaramadı ve bu kesinlikle boş uğraştır. Suriye'de ve diğer yerlerde öncelikli hedefimiz teröre karşı mücadeledir" diye konuştu.



'TERÖRLE MÜCADELEDE TÜM GÜÇLERLE İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'







Dini ve mezhebi ne olursa olsun teröre karşı mücadele eden tüm güçlerle işbirliğine hazır olduklarını vurgulayan Putin, "Ve size bilgi vermek isterim ki, biz yeterince yoğun bir şekilde böyle bir çalışma yürütüyoruz" dedi.







'PETROLLE ALDIĞIMIZI KENDİMİZ ÜRETİYORUZ'







Rusya'nın, gelişimine engel olmak isteyenler sayesinde eşsiz kalkınma fırsatları yakaladığını söyleyen Putin, "Bize engel olmak isteyenler bize yardım etmiş oldu, çünkü biz çabalarımızı kendi iç gelişimimiz üzerinde yoğunlaştırmak zorundayız. Dün petrolden elde edilen gelirler karşılığında kolayca aldıklarımızı bugün kendimiz üretmek zorundayız" ifadelerini kullandı.