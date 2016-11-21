Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

putin meydan okudu: karşılık vereceğiz!

PUTİN MEYDAN OKUDU: KARŞILIK VERECEĞİZ!

NATO'nun genişlemesine öfkelenen Rusya lideri, tehdit olarak gördükleri tesisleri füze sistemlerinin görüş alanına alacaklarını söyledi. İngiltere, geçen ay Rusya sınırına Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri yığınağı yapmaya karar vermişti.

Tarih : 21 Kasım 2016, 16:17
Puan Ver : Putin Meydan Okudu: Karşılık Vereceğiz!(7/10)4


Rusya lideri Vladimir Putin, Oliver Stone'un yapımcılığını üstlendiği 'Ukrayna Yanıyor-Ukraine on Fire' isimli belgeselde uluslararası askeri örgüt NATO'yu sert şekilde eleştirdi.



NATO'nun genişlemesinde ABD'nin başı çektiğini belirterek üye ülkeleri baskıya boyun eğmekle suçlayan Putin, uluslararası haber ajanslarının son dakika olarak geçtiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"NATO'nun genişlemesine neden tepki veriyoruz? NATO'nun aldığı kararlar bizi endişelendiriyor. Kararların nasıl alındığını biliyoruz. Bu nedenle biz de karşı önlemler almalıyız. Bir diğer deyişle, bize göre bizi tehdit etmeye başlayan bu tesisleri füze sistemlerimizin görüş alanına almalıyız. Partnerlerimizin mantığını her zaman anlamıyorum."



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Putin  Meydan  Okudu  Karşılık  Vereceğiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER