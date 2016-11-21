PUTİN MEYDAN OKUDU: KARŞILIK VERECEĞİZ!
NATO'nun genişlemesine öfkelenen Rusya lideri, tehdit olarak gördükleri tesisleri füze sistemlerinin görüş alanına alacaklarını söyledi. İngiltere, geçen ay Rusya sınırına Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri yığınağı yapmaya karar vermişti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Oliver Stone'un yapımcılığını üstlendiği 'Ukrayna Yanıyor-Ukraine on Fire' isimli belgeselde uluslararası askeri örgüt NATO'yu sert şekilde eleştirdi.
NATO'nun genişlemesinde ABD'nin başı çektiğini belirterek üye ülkeleri baskıya boyun eğmekle suçlayan Putin, uluslararası haber ajanslarının son dakika olarak geçtiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"NATO'nun genişlemesine neden tepki veriyoruz? NATO'nun aldığı kararlar bizi endişelendiriyor. Kararların nasıl alındığını biliyoruz. Bu nedenle biz de karşı önlemler almalıyız. Bir diğer deyişle, bize göre bizi tehdit etmeye başlayan bu tesisleri füze sistemlerimizin görüş alanına almalıyız. Partnerlerimizin mantığını her zaman anlamıyorum."
kaynak:milliyet
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