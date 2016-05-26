

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşık iki yıl aradan sonra kendisine danışmanlık yapan Ekonomi Konseyi ile bir toplantı yaparak, krizdeki ekonominin tekrar büyümeye geçmesi için önerilen formülleri dinledi.







Putin, Ekonomi Konseyi ile Moskova'da gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı dünkü konuşmada, Rusya'nın yeni kaynaklar bulmaması halinde ülke ekonomisindeki büyümenin yüzde 0 seviyesinde kalmaya devam edeceğini belirtti.







Kapalı kapılar ardında gerçekleşen 3 saatlik toplantıda, Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukaev, Maliye Bakanlığından istifa ederek ayrıldığı Kremlin'e, Stratejik Araştırmalar Merkezi başkanı ve Putin'in ekonomi danışmanı olarak dönen Aleksey Kudrin'in yanı sıra Rus politikacı ve iş adamı Boris Titov tarafından sunum yapıldı.







Ulyukaev, sunumunda, şirketlerin giderlerini dengelemek için işçi maaşlarının düşürülmesi ve ulusal şirketlerin tarifelerinde azaltmaya yönelik adımlar atılmasını önerdi. Ulyukaev böylelikle özel şirketlerin yapacağı yatırımların artırılmasının sağlanabileceğini öne sürdü.







Boris Titov ise, önerisinde Rus ekonomisini canlandırmak amacıyla para basımının artırılmasını talep etti ve bunun gerçekleştirilmesi halinde iç piyasanın hareketleneceğini savunarak, enflasyonda ciddi baskı oluşmayacağına vurgu yaptı.







Bütçe harcamalarının kısılması ve bütçe açığının azaltılmasına yönelik daha muhafazakar önerilerde bulunan Kudrin ise, yıllık yüzde 4'lük bir büyüme oranının yakalanması için Rus devletinin ekonomideki payının azaltılması da dahil olmak üzere birçok reformun yapılması gerektiğine dair önerilerde bulundu.







Toplantıda özellikle bu üç öneri dikkati çekerken, önerilere dair nihai kararın henüz alınmadığı, Putin'in konuyu değerlendireceği belirtiliyor.