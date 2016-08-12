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putin, kremlin genel sekreteri ivanov'u görevden aldı

PUTİN, KREMLİN GENEL SEKRETERİ İVANOV'U GÖREVDEN ALDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beklenmedik bir şekilde Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Sergey İvanov'u görevden aldı.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 17:26
Puan Ver : Putin, Kremlin Genel Sekreteri İvanov'u Görevden Aldı(0/10)


İvanov, yıllarca Putin'in yakın çevresinde güvendiği isimler arasında yer alıyordu.



Sergey İvanov, Rusya Devlet Başkanlığı'nın çevre ve ulaşım sorunlarından sorumlu özel temsilcisi olarak atandı.



Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada Putin'in 'İvanov'u Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi'nin Başkanlığı görevinden aldığı' belirtildi ancak bu kararın gerekçesine dair bir ifade yer almadı.



63 yaşındaki İvanov'un yerine de 2012'den beri yardımcılığını yapan Anton Vayno getirildi.



44 yaşındaki Vayno eski bir diplomat.



Estonya'nın başkenti Talin'de 1972 yılında doğan Anton Vayno, Rusya'nın prestijli üniversitesi Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nden mezun oldu ve Tokyo'da büyükelçi olarak görev aldı.



Kremlin Genel Sekreterliğine atanmasının ardından Vayno, Putin'e hitaben şu duyuruyu yaptı:



"Güveniniz için teşekkür ederim. İdare'nin en önemli görevinin yasa tasarılarının hazırlanmasında devlet başkanı olarak faaliyetlerinizi desteklemek ve talimatlarınızın nasıl uygulandığını kontrol etmek olduğunu düşünüyorum."








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