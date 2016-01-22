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PUTİN KONUŞTU DÜNYA ŞAŞTI KALDI


PUTİN KONUŞTU DÜNYA ŞAŞTI KALDI
Tarih : 22 Ocak 2016, 09:19
Puan Ver : Putin Konuştu Dünya Şaştı Kaldı(9/10)11


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin kurucu lideri Vladimir Lenin hakkında ilginç bir çıkışa imza attı. Putin, politikalarını eleştirdiği Lenin'i Rusya'nın altına atom bombası koymakla suçladı.



Putin bu sözlerini, Rusya'daki üniversite ve yüksek eğitim kurumları rektörlerinin katıldığı toplantıda Lenin'i öven Kurçatovsk Enstitüsü Müdürü Mihail Kovalçuk'a cevaben kullandı. Kremlin'den de bu ifadelerle ilgili açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Öfkeye gerek yok, başkan kendi düşüncesini dile getirdi.” dedi.



Putin, Moskova'da Bilim ve Eğitim Konseyi toplantısına katıldı. Rusya'daki birçok üniversite ve yüksek eğitim kurumunun rektörlerinin yer aldığı toplantında bugün ölüm yıldönümü olan Sovyet lideri Lenin de anıldı.



Burada bir konuşma yapan Kurçatovsk Enstitüsü Müdürü Mihail Kovalçuk, Boris Pasternak'ın ‘Yüksek Hastalık' adlı şiirinden bir alıntı yaparak Lenin'in Ekim Devrimi'ndeki rolünü övdü. Lenin'in bir düşünce akımını da yönettiğini savunan Kovalçuk, eğitim alanında düşünce akımını yöneten kuruluşlar bulma tavsiyesinde bulundu.



Rus lider Putin ise Kovalçuk bu sözlerine itiraz ederek, Lenin'i eleştiren sözler sarf etti. Putin, “Düşünce akımını yönetmek doğru bir şey ancak bu düşüncenin Vladimir İlyiç'in (Lenin) yaptığının aksine bizi doğru sonuçlara yol açması gerekir. Çünkü en nihayetinde bu düşünce Sovyetler Birliği'nin çöküşüne sebep oldu, yol açtığı şey bu. O dönemde otonomi ve birçok farklı fikir vardı. Rusya denilen binanın altına bir atom bombası yerleştirdiler ve daha sonra onu patlattılar. Bizim küresel bir devrime ihtiyacımız da yoktu. Ama o dönemde bu düşünce de vardı.” ifadelerini kullandı.








Etiketler: Putin  Konuştu  Dünya  Şaştı  Kaldı    haber

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