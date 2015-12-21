

Rusya Devlet Başkanı Vladimir, tekrar eski Sovyetler Birliği'ni kurmak istemediğine kimseyi inandıramadığını söyledi.







Putin, Pazar akşamı ‘Rossija 1' adlı televizyon kanalında yayınlanan belgeselde Batı devletlerinin Ukrayna anlaşmazlığında bu ülkenin çıkarlarını düşünmekten ziyade, Sovyetler Birliği'nin yeniden kurulmasını önlemeye çalıştığını belirtti. Putin, “Ne var ki eski Sovyetler Birliği'ni diriltmek istemediğimize kimse inanmıyor” dedi.







Moskova, Ukrayna ihtilafının başından beri Batı'yı, Soğuk Savaş yıllarındaki gibi ‘Sovyetler Birliğine' set çekme politikası izlemekle suçladı.







Rusya Devlet Başkanı aynı zamanda Batı'nın demokrasi modelini Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine zorla kabul ettirmeye çalıştığını da savundu. Putin, “İyi ile kötüden başkasını tanımayan kendi demokrasi anlayışınızı din ve gelenekleri başka olan farklı kültür bölgelerinin insanlarına zorla kabul ettiremezsiniz” dedi.