Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisi için 2015 yılının en önemli olayının Büyük Anavatan Savaşı'nın (2. Dünya Savaşı Zaferi) 70'inci yıldönümü olduğunu ifade etti.



Putin, Kremlin'de düzenlenen yeni yıl resepsiyonunda, "Geçmişten sonuçlar çıkarıyoruz, gelecekte yapacaklarımıza dair yeni planlar kuruyoruz. Geçen sene birçok olay yaşandı fakat en önemlisi Büyük Anavatan Savaşı'nın (2. Dünya Savaşı Zaferi) 70'inci yıldönümüydü. Bu zaferi babalar ve dedelerimizin önünde onurla anıyoruz" dedi.







Öte yandan, Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSIOM) tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre; Rus vatandaşlarının yüzde 43'ü 2015 yılının en önemli olayının Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonu olduğunu ifade etti. Vatandaşların yüzde 26'sı 2015'in en önemli olayı olarak Rusya ve Türkiye arasındaki krizi, yüzde 25'i ise Ukrayna'da yaşanan olayları önemli bulduğunu söyledi.