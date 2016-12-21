PUTİN, KARLOV'UN CENAZE TÖRENİ İÇİN BASIN TOPLANTISINI ERTELEDİ
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus elçi Karlov'un cenaze törenine katılmak için her yılın sonunda düzenlediği geleneksel basın toplantısını erteledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesinin ardından yıllık basın toplantısını erteleyerek, cenaze törenine katılacağını duyurdu.
TASS haber ajansına göre Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un cenaze töreni Perşembe günü gerçekleşecek. Devlet Başkanı Putin, yıllık basın toplantısını erteleme kararı aldı. Başkan, cenaze törenine katılacak. Yıllık basın toplantısı 23 Aralık'ta başlayacak" dedi.
kaynak:habertürk
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