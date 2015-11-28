

Rusya arka arkaya Türklere yönelik tedbirler alırken, Rus hükümetinin bundan sonra atacağı adımlar da endişe ile bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sert açıklamaları devam ederken, Rusya Başbakanı Dimtri Medvedev'in atıfta bulunarak önlemlerin ona göre hazırlanacağını söylediği 2006 yılında yürürlüğe giren Özel Ekonomik Önlemler Yasası ambargoya yakın tedbirler içeriyor.







İŞTE O YASA







Resmi olmayan İngilizce çevirisine göre yasa, yabancı devlet veya devlet görevlilerinin Rusya veya vatandaşlarına uluslararası alanda dostane olmayan tutum göstermeleri halinde alınacak "acil önlemleri" içeriyor. Bunlar arasında ürün bazında ek gümrük vergisi, tedbir uygulanan ülkeye ihracatta ek vergi, ve hava sahasından geçişe kısıtlama gibi tedbirler yer alıyor. Her türlü finansal işleme yasak da bu listede bulunuyor. Hangilerinin yürürlüğe konacağı Rus hükümetinin uhdesinde bulunuyor.







RUSYA BATIYA BU YASAYLA CEVAP VERDİ







Rusya'nın kendisine karşı uygulanan yaptırımlar karşısında Batı'ya uyguladığı ithalat yasakları bu yasaya dayanılarak çıkarılan kararnamelerle yürürlüğe konuldu. Yasa, bir ülkeye değil bir ülkedeki kişilere de uygulanabiliyor. Tedbirlerin geçici olarak uygulanabileceği belirtilen yasa metninde, Rusya'nın alacağı diğer önlemler açısından bağlayıcılığının bulunmadığı anlatılıyor.