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putin, ilk kez trump'ı hedef aldı, sert konuştu

PUTİN, İLK KEZ TRUMP'I HEDEF ALDI, SERT KONUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından ilk kez direkt olarak ABD Başkanı Trump'ı hedef alan ifadelerde bulundu.

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:28
Puan Ver : Putin, İlk Kez Trump'ı Hedef Aldı, Sert Konuştu(5/10)7


Putin, ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin kötüleştiğini söyledi. Obama yönetimin ardından Trump'ın başkan seçilmesiyle 'ılımlı ilişki' sinyali veren iki ülke arasında ilişkilerin düzeltilme fırsatı olduğunu belirten Putin, ancak durumun daha da kötüye gittiğini ifade etti. 



Suriye'de düzenlenen kimyasal saldırıya ilişkin de konuşan Vladimir Putin, Suriye rejiminin kimyasal silahların yok edilmesiyle ilgili bütün taahhütlerini yerine getirdiğini belirtti.



 



 



kaynak:cnntürk








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