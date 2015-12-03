

Rusya Devlet Başkanı Putin'in geleneksel meclis konuşmasından öne çıkan Türkiye başlıkları şöyle:







BUNU UNUTMAYACAĞIZ







-Pilotumuzun ölümünden Türk elitleri sorumlu, bunu asla unutmayacağız. Türkiye'ye tepkimizin ticari yaptırımlarla sınırlı kalacağını düşünüyorlarsa yanılıyorlar.







-Türkiye'nin teröristlere yardım etmesini görmezden gelemeyiz.







TÜRKİYE YAPTIKLARINDAN PİŞMAN OLACAK







-Rusya'nın ekonomik yaptırımlarının sınırlı olacağını düşünenler derin yanılgı içindeler, Türkiye yaptıklarından pişman olacak.







-Türkler uçağımızı neden düşürdü anlamıyorum. Bunu neden yaptılar Allah bilir. Tüm problemleri –önceden göremediklerimizi bile- başka şekilde çözebilmeliyiz.



-İhaneti her zaman utanç verici bir şey olarak gördük.







"DOMATESLE PAÇALARINI KURTARAMAZLAR"







Eğer askeri bir suç işleyip insanlarımızı öldürdükten sonra domateslerle ya da inşaat sektöründeki bazı sınırlamalarla paçalarını kurtarabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar.







TÜRKİYE'YE SAVAŞ TEHDİTLERİ SAVURMAYACAĞIZ







-Teröristlerle yasadışı ve kanlı ticaret yapılmasına izin verilmemeli. Türkiye'ye savaş tehditleri savurmayacağız.



Rusya, Türkiye ile bölgesel güvenliğe ilişkin en hassas konularda işbirliği yapmaya hazırdı.







-Allah Türk yönetimini vicdan ve adalet duygusu ile akıldan yoksun bırakarak cezalandırmaya karar verdi. Uçağımızın düşürülmesinden Türk hükümeti sorumlu. Bunu yaptıklarına pişman olacaklar.







ÜLKESİNE BİRLİKE MESAJI VERDİ







-Birbirimizden ayrılırsak bizi yok ederler. Gücümüz birliğimizde, ordumuzda ve aile birliğimizde. Birlikte mutlaka başarılı olacağız.