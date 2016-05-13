

Romanya'nın Deveselu kentinde dün akşam aktif hale gelen füze kalkanı sistemi, ABD ve Rusya'yı karşı karşıya getirdi.







Sistemin savunma stratejisiyle ilgisi olmadığını savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu, Washington'ın Avrupa'daki nükleer potansiyeliyle ilgili bir mesele" dedi. Füze kalkanının kısa ve orta menzilli füzeler için kullanabileceğini belirten Putin, "Bu nedenle bu sistem, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın bariz bir ihlali" ifadelerini kullandı.







Putin'e göre Moskova'nın endişelerini dikkate almayan Washington, Romanya'ya füze kalkanı yerleştirdi. ABD'ye teklif ettikleri işbirliğinin yanıtsız kaldığını aktaran Rusya lideri, "İran'dan gelebilecek nükleer tehdit şu anda nerede? Böyle bir tehdit yok. Nitekim ABD'nin kendi İran'la nükleer anlaşma imzaladı. Ancak bu tehdidin ortadan kalkmasına rağmen füze kalkanı çalışmaları devam etti" diye konuştu.







Rusya lideri Putin, Washington'ın hamlesini 'uluslararası gerilimi tırmandırmaya ve yeni bir silahlanma yarışı başlatmaya yönelik yeni bir adım' olarak tanımladı. Putin, silahlanma ve savunma planlarında bazı değişiklikler yapabileceklerinin sinyalini verdi.