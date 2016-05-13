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putin fena rezil oldu! elinde kaldı...

PUTİN FENA REZİL OLDU! ELİNDE KALDI...

Rus yapımı cipe binmek isteyen Putin, aracın kapısını açmak istedi. Açamayınca general zorladı. Ancak kapının kolu generalin elinde kaldı.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 09:15
Puan Ver : Putin Fena Rezil Oldu! Elinde Kaldı...(8/10)6


Rusya Silahlı Kuvvetleri donanımında birtakım eksiklikler olduğunu önceki gün dile getiren Devlet Başkanı Vladimir Putin, tam da bu eksiklerden birini kendi gözleriyle görme şansını yakaladı.



Rusya Silahlı Kuvvetleri donanımında birtakım eksiklikler olduğunu önceki gün dile getiren Devlet Başkanı Vladimir Putin, tam da bu eksiklerden birini kendi gözleriyle görme şansını yakaladı.



MİLLİ CİPİN KAPI KOLU ELİNDE KALDI



Generallerin Putin'e göstermeye çalıştığı yeni cipin kapısı açılmadı. Kapı kolu ise ellerinde kaldı. Rusya'da gününü esprisi haline gelen olan Karadeniz kıyısındaki Soçi şehrinde yaşandı. Suriye'deki militanların Toyota marka cipleri kullanıyor olmasından esinlenmiş olsa gerek Rus generaller Başkan Putin'e ağır makinalı tüfek taşıyabilen Rus yapımı “Patriyot” (vatansever) marka aracı göstermek istedi.

Ancak Putin'in araca binmek için ön sağ kapıyı açma girişimi sonuç vermedi. Kapı sanki kaynak yapılmıştı. Büyük pot kırdıklarını fark eden Rusya Savunma Bakanlığı zırhlı araçlar sorumlusu General Aleksander Şevçenko Devlet Başkanına yardım etmek için kapıyı çekiştirmeye başladı. Tabi bu da fayda etmedi. Kapı bir türlü açılmıyordu. General asıldığında ise kapının kolu elinde kalıverdi.  Yüzü kızaran, ancak istifini bozmayan Şevçenko elindeki kapı kolunu anında yok ederek Putin'i cipin arka koltuğuna davet etti.








Etiketler: Putin  Fena  Rezil  Oldu  Elinde  Kaldı    haber

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