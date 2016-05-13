

Rusya Silahlı Kuvvetleri donanımında birtakım eksiklikler olduğunu önceki gün dile getiren Devlet Başkanı Vladimir Putin, tam da bu eksiklerden birini kendi gözleriyle görme şansını yakaladı.







Rusya Silahlı Kuvvetleri donanımında birtakım eksiklikler olduğunu önceki gün dile getiren Devlet Başkanı Vladimir Putin, tam da bu eksiklerden birini kendi gözleriyle görme şansını yakaladı.







MİLLİ CİPİN KAPI KOLU ELİNDE KALDI







Generallerin Putin'e göstermeye çalıştığı yeni cipin kapısı açılmadı. Kapı kolu ise ellerinde kaldı. Rusya'da gününü esprisi haline gelen olan Karadeniz kıyısındaki Soçi şehrinde yaşandı. Suriye'deki militanların Toyota marka cipleri kullanıyor olmasından esinlenmiş olsa gerek Rus generaller Başkan Putin'e ağır makinalı tüfek taşıyabilen Rus yapımı “Patriyot” (vatansever) marka aracı göstermek istedi.



Ancak Putin'in araca binmek için ön sağ kapıyı açma girişimi sonuç vermedi. Kapı sanki kaynak yapılmıştı. Büyük pot kırdıklarını fark eden Rusya Savunma Bakanlığı zırhlı araçlar sorumlusu General Aleksander Şevçenko Devlet Başkanına yardım etmek için kapıyı çekiştirmeye başladı. Tabi bu da fayda etmedi. Kapı bir türlü açılmıyordu. General asıldığında ise kapının kolu elinde kalıverdi. Yüzü kızaran, ancak istifini bozmayan Şevçenko elindeki kapı kolunu anında yok ederek Putin'i cipin arka koltuğuna davet etti.