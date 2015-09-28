Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Esad niçin destek verdiğini ilk kez net olarak açıkladı. Putin, "Rus ve eski Sovyet ülkelerinden savaşçıların ülkeye dönmesini beklemek yerine, Esad'ın Suriye'de onlarla savaşmasına destek veriyoruz" dedi.



BM Genel Kurul toplantıları için ABD'nin New York kentinde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan CBS televizyonunda Charlie Rose'un sorularını yanıtladı.



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'e arka çıkmasını "meşru hükümeti destekliyoruz" diye tanımlayan Putin, "Suriye'deki krize, etkili hükümet yapılarını güçlendirmekten ve onlara terörizmle mücadelede yardım etmekten başka bir çözüm yok. Bunun yanında, onları, reformlar yapmaya ve rasyonel muhalefetle olumlu diyaloğa girmeye de teşvik etmek gerekli" dedi.