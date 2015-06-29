IŞİD'in Telabyad ve Kobani'deki eylemlerinin ardından gözler yeniden Suriye'ye çevrildi. Böylesine kritik bir dönemde Rusya'dan Esad rejimine yardım açıklaması geldi.



Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Rusya'nın başkenti Moskova'daydı.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrovla bir araya geldi. Rus lider Putin ile de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Ve o geziden eli boş ayrılmadı.



Muallim Rusya'dan yeni yardım sözü aldıklarını duyurdu. Bu yardımlar hem ekonomik hem siyasi hem de askeri.



Muallim kararı 'Rusya'nın Suriye yönetimine ve halkına verdiği destekte hiçbir değişiklik yoktur' sözleriyle duyurdu.