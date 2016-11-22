

Rusya ve NATO arasında şimşek yüklü bulutlar artıyor. Rusya lideri Vladimir Putin'in uluslararası askeri örgüte karşılık vereceğiz açıklamasından sonra Moskova yönetimi hemen harekete geçti.







Ülkenin batı sınırında yer alan ve karadan bağlantı bulunmayan Kaliningrad'da füze savunma sistemleri konuşlandırılacak.







Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Kaliningrad'a S-400 füze savunma sistemleri ve İskender-M taktik füzeleri yerleştireceklerini ilan etti. 700 kilometre menzili bulunan İskender füzelerine nüklere başlık takılabiliyor.







Moskova ayrıca batı ve güneydeki bazı üslere taze askeri kuvvetler sevk edecek. Ozerov, "ABD'nin tehditlerine karşı koymak için batı bölgelerimizdeki hava ve füze savunma sistemlerimizi güçlendirmek, ilgili komuta kontrol altyapımızı savunmak için de ilave araçlar göndermek durumunda kalacağız" dedi.







kaynak:milliyet