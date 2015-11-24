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Putin düşen uçakla ilgili açıklama yapacak

PUTİN DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ürdün Kralı Abdullah ile yapacağı toplantıda Suriye sınırımda düşürülen Su-24 uçağıyla ilgili açıklama yapabilir dedi.

Tarih : 24 Kasım 2015, 13:08
Puan Ver : Putin Düşen Uçakla İlgili Açıklama Yapacak(9/10)10


Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ürdün Kralı Abdullah ile yapacağı toplantıda Suriye sınırımda düşürülen Su-24 uçağıyla ilgili açıklama yapabilir dedi.



Suriye sınırında düşürülen uçak ile ilgili açıklama yapan Peskov, Putin'in açıklama yapabileceğini söyledi. Peskov, “Devlet Başkanımız konuyla ilgili Ürdün Kralı ile yapacağı görüşmeden sonra açıklama yapabilir. O zaman belki tepkisini göreceğiz.” dedi.



“GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIRSA, AÇIKLARIZ”

Uçak kazasıyla ilgili ‘Putin'in Güvenlik Konseyi'ni acil topladı' haberlerini değerlendiren Peskov, “Türk basını, Putin'in ne zaman ne şartlarda Güvenlik Konseyi'ni topladığını bildiğini sanmıyorum. Eğer böyle bir şey planlanırsa bunu açıklarız.” diye konuştu.










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