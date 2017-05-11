Yaptığı extrem sporlarla sık sık gündeme gelen Rusya lideri Putin, bu kez gala maçında buz üzerindeki hünerlerini sergiledi. Ancak bir pozisyonda yere düşmekten kurtulamadı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki geleneksel 'Gece Hokey Ligi' gala maçında sahaya çıktı.



11 numarayı giyen Putin performansıyla göz doldururken, bir pozisyonda rakibiyle çarpışıp yere düştü.



Rusya lideri, ilerlemiş yaşına rağmen bir çok ekstrem spor ile uğraşıyor.



Söz konusu maç, ilk kez 7 Mayıs 2012'de oynandı ve bu yıl altıncı kez takımlar buz üstüne çıktı.







kaynak:milliyet