Rusya Lideri, kendi adını taşıyan yeni bir belgeseldeki açıklamalarında 2014'te Ukrayna'dan Türkiye'ye giden uçağın kaçırıldığı haberleri üzerine, güvenlik yetkililerine 'Uçağı düşürün' emri verdiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi adını taşıyan yeni bir belgesel filmde, 2014 yılında içinde bomba bulunduğu ve Soçi Olimpiyatları'nın açılış törenini hedef aldığı bildirilen Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesi emrini verdiğini söyledi.

YANLIŞ ALARMMIŞ

Rusya'da sosyal medyada yayınlanan iki saatlik belgesel filmde Putin, Soçi Kış Olimpiyatları açılışından kısa bir süre önce kendisine, Ukrayna'dan Türkiye'ye giden bir yolcu uçağının kaçırıldığının söylendiğini, bu ihbarın daha sonra yanlış alarm olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Reuters'ın haberine göre belgeselde Putin, gazeteci Andrey Kondraşov'a açıklamasında 7 Şubat 2014'te Soçi Olimpiyatları'nın güvenliğinden sorumlu yetkililerden telefon geldiğini belirtip "Bana, Ukrayna'dan İstanbul'a gitmekte olan bir uçağın kaçırıldığı, hava korsanının Soçi'ye inmek istediği söylendi" dedi. Putin gelişmelerin ardından uçağın vurulması emrini verdiğini söyledi.

110 YOLCUSU VARDI

Belgeselde gazeteci Kondraşov da, Pegasus Havayolları'na ait Harkov-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçaktaki bir yolcunun üzerinde bomba olduğu ve istikametini Soçi'ye çevirdiği haberlerinin geldiğini söyledi.

Pegasus'a ait 110 yolcu taşıyan uçak 7 Şubat 2014'te kaçırılma sinyali vermiş, Türk pilot uçağı Soçi yerine Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirmişti. Dönemin Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 'tüm yolcular uçaktan sorunsuz indirildikten sonra hava korsanının etkisiz hale getirildiğini' söylemişti.

Kaynak: haberinburada