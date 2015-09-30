PUSUDAKİ TERÖRİSTLERİ POŞULU ÖZEL TİM VURDU
Olay, 27 Eylül 2015 tarihinde Merkez, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Alınan bir ihbarı değerlendiren Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK'lı teröristlerin Eski Su Deposu mevkiinde pusu kurduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye sivil kıyafetli Özel Harekat Timi sevk edildi.
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