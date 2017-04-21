PUSUDAKİ MANİPÜLATÖRLERE PİYASALARDAN SERT CEVAP
Referandumdan ‘evet' çıkmasının ardından harekete geçen provokatörlere piyasaların yanıtı sert oldu.
Referandumdan ‘evet' çıkmasının ardından harekete geçen provokatörlere piyasaların yanıtı sert oldu. Borsa 93 bin puana yaklaşarak son 4 yılın rekorunu kırdı. Dolar 3.63 liranın altına gerilerken, yabancılar ‘TL daha da güçlenecek' yorumu yaptı. Borsa güne bugün 47 ayın en yüksek seviyesinden başladı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar