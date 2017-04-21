

Referandumdan ‘evet' çıkmasının ardından harekete geçen provokatörlere piyasaların yanıtı sert oldu. Borsa 93 bin puana yaklaşarak son 4 yılın rekorunu kırdı. Dolar 3.63 liranın altına gerilerken, yabancılar ‘TL daha da güçlenecek' yorumu yaptı. Borsa güne bugün 47 ayın en yüksek seviyesinden başladı.







kaynak:sabah