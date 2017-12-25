Ibrahimovic Hakkında Olay Sözler: Şut Çekmeyi Bilmiyordu
Ergin Ataman Oyuncularına Patladı: Kimsenin Buna Hakkı Yok
Fransa, Galatasaraylı Gomis'i Konuşuyor
Hikmet Karaman Aytemiz Alanyaspor'u Takibe Aldı
Kraliyetin İki Eltisi İlk Kez Yan Yana Geldi Ama Göz Göze Gelmedi
Ahmet Çakar: Fatih Terim İle G.Saray Arasındaki Anlaşma Kandırmacadır
Ermeni Futbolcu Henrikh Mkhitaryan Inter Yolunda
Galatasaray, Genç Yıldıza İmza Attırdı
Söz Dizisine Karagül'ün Yakışıklı Oyuncusu Burak Çelik Dahil Oldu
Türk Magazin Tarihi, Böyle Yıl Görmedi! 2017'ye Damga Vuran Skandallar
Milyonluk Transferin Üstünü Çizdi, 3 Futbolcuyu Gönderiyor
Cristiano Ronaldo'dan Alkışlanacak Hareket!
Süper Lig Ekibi, Hocasını Kovdu
Muslera Kaptanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'de Valbuena Performansıyla Göz Dolduruyor
Elindeki Kutuyu Tribüne Atmaya Kalkan Emre'yi Zor Tuttular
Fatih Terim Rotasyona Gidiyor! 6 Futbolcuya İzin Verdi
Çok Mu Aradınız? Dediği Sunucudan Demet'e Ağır Yanıt
38 Yaşındaki Diego Forlan'dan Olay Transfer!
Öfkeden Çılgına Döndü! Bülent Ersoy'a Kokuşmuş Et Yedirdiler

PTT'de Çalışmak İçin Bekleyen Bin 750 Aday İşe Başlatılacak

PTT'DE ÇALIŞMAK İÇİN BEKLEYEN BİN 750 ADAY İŞE BAŞLATILACAK

Ulaştırma Bakanı Arslan, uzun süredir bekleyen ve PTT'de çalışmaya başlamak için sabırsızlanan bin 750 adayın hukuki sorununu çözdüklerinin müjdesini vererek adayların işe başlatılacağını belirtti.

Tarih : 25 Aralık 2017, 20:20
Puan Ver : Ptt'de Çalışmak İçin Bekleyen Bin 750 Aday İşe Başlatılacak(8/10)4

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, uzun süredir bekleyen ve PTT'de çalışmaya başlamak için sabırsızlanan bin 750 adayın hukuki sorununu çözdüklerinin müjdesini vererek adayların işe başlatılacağını bildirdi. Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PTT AŞ'nin, personel istihdamının, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik gereğince yapıldığını anımsattı.

MAĞDUR DURUMA DÜŞMÜŞLERDİ

Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (HABER-SEN) tarafından 9 Temmuz 2015'te yönetmeliğin durdurulmasına ilişkin Danıştay 16. Dairesinde açılan davada, PTT AŞ'ye personel alımlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğine dikkati çekilen Arslan, söz konusu karar dolayısıyla PTT AŞ'ye başvuru yapıp, sınavı kazanan bin 750 adayın mağdur duruma düştüğünü kaydetti.

Bu kapsamda bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 695 ve 696 sayılı KHK ile PTT'deki istihdama ilişkin maddelerin yer aldığını dile getiren Arslan, 696 sayılı KHK'nın 117. Maddesi ile PTT'ye girmeye hak kazanan ancak yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle istihdam edilemeyen bin 750 personelin mağduriyetinin sonlandırmaya yönelik yeni bir fıkra eklendiğini vurguladı.

"BİN 750 ADAYIN HUKUKİ SORUNUNU ÇÖZDÜK"

Bakan Arslan uzun süredir bekleyen ve PTT'de çalışmaya başlamak için sabırsızlanan bin 750 adayın hukuki sorununu çözdüklerinin müjdesini vererek bu kişileri işe başlatacaklarını bildirdi.

PTT personel alımı için 2017 yılı içerisinde sınava girmiş ve atanmaya hak kazanmış bin 750 kişinin mağduriyetlerini bugün yayımlanan 696 Sayılı KHK ile sona erdirildiğini ifade eden Arslan, "Yeni çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ptt  De  Çalışmak  İçin  Bekleyen    Bin  750  Aday  İşe  Başlatılacak  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER