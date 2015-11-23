

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Karapınar Mahallesinde bulunan Karapınar PTT Şubesi önüne gelen kimliği belirsiz yüzleri maskeli 3 şahıs,yanlarında getirdikleri benzinle PTT Şubesinin camlarına ve çevresine döktü. Benzini PTT şubesi camlarına ve çevresine döken şahıslar daha sonra çakmakla benzini ateşleyerek ara sokaklardan kaçarken, durumu fark eden vatandaşlar ve esnaf, kovalara su doldurarak alevlere müdahale ederken,alevler PTT Şubesi önünde park halinde bulunan Bahri Suvakçı'ya ait 33 TA 122 plakalı hafif ticari araca sıçrarken durum itfaiye ekiplerine bildirildi.Vatandaşların ve esnafların yoğun çabaları sonucunda alevler söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edilirken, bölgenin çevre güvenliğini ise, Özel Harekat Polisleri sağladı. Polis ekipleri tarafından PTT şubesinde ve çevresinde incelemeler yaparken, şahısların yakalanması için polis ekipleri adeta kırmızı alarma geçti.Olayı gerçekleştiren 3 şahsın olayı gerçekleştirdiği an ise, saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.